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Европейский Совет созывает чрезвычайный саммит на фоне событий на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 312477 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В связи с ростом беспокойства по поводу войны между Израилем и ХАМАС, лидеры Европейского Союза проведут чрезвычайный саммит. Планируется виртуальная встреча, о которой уже объявил президент Совета ЕС Шарль Мишель, передает Associated Press, сообщает УНН.

Европейский Совет созывает чрезвычайный саммит на фоне событий на Ближнем Востоке

Детали

В Европейском Союзе обеспокоены войной между Израилем и ХАМАС, а также угрозой разжигания межобщинного напряжения в Европе, вероятностью увеличения потока беженцев в поисках убежища.

В связи с этим, лидеры Европейского Союза собираются провести чрезвычайный саммит во вторник 17 октября.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель уже пригласил лидеров ЕС на встречу, которая состоится в виртуальном формате.

Цитата

"Этот конфликт имеет много последствий, в том числе и для нас в Европейском Союзе, - сказал Шарль Мишель в видеообращении, объявляя о созыве виртуальной встречи.

"Конфликт может иметь серьезные последствия для безопасности наших обществ", - добавил он.

Шарль Мишель подчеркнул, что война "имеет потенциал для усиления напряженности между общинами и подпитки экстремизма" в Европе, и что "существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны".

Ранее

Как сообщал УНН, члены Европейского Совета утвердили заявление о позиции ЕС относительно событий на Ближнем Востоке. ЕС подчеркивает право Израиля защищаться в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких насильственных и неизбирательных нападений.

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