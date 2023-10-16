Европейский Совет созывает чрезвычайный саммит на фоне событий на Ближнем Востоке

Детали

В Европейском Союзе обеспокоены войной между Израилем и ХАМАС, а также угрозой разжигания межобщинного напряжения в Европе, вероятностью увеличения потока беженцев в поисках убежища.

В связи с этим, лидеры Европейского Союза собираются провести чрезвычайный саммит во вторник 17 октября.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель уже пригласил лидеров ЕС на встречу, которая состоится в виртуальном формате.

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"Этот конфликт имеет много последствий, в том числе и для нас в Европейском Союзе, - сказал Шарль Мишель в видеообращении, объявляя о созыве виртуальной встречи.

"Конфликт может иметь серьезные последствия для безопасности наших обществ", - добавил он.

Шарль Мишель подчеркнул, что война "имеет потенциал для усиления напряженности между общинами и подпитки экстремизма" в Европе, и что "существует серьезный риск миграции и перемещения большого количества людей в соседние страны".

Ранее

Как сообщал УНН, члены Европейского Совета утвердили заявление о позиции ЕС относительно событий на Ближнем Востоке. ЕС подчеркивает право Израиля защищаться в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких насильственных и неизбирательных нападений.