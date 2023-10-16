Терору немає виправдання: Члени Європейської Ради затвердили заяву про позицію ЄС щодо подій на Близькому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У неділю члени Європейської Ради прийняли заяву, яка визначає спільну позицію ЄС щодо ситуації, що розвивається на Близькому Сході. Про це пише УНН з посиланням на сайт Єврокомісії.
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“Європейський Союз найрішучішим чином засуджує ХАМАС та його жорстокі та невибіркові терористичні атаки в Ізраїлі та глибоко шкодує про загибель людей. Терору немає виправдання”, - йдеться у заяві.
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ЄС наголошує на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів.
Також Єврорада зазначає, що важливо забезпечувати захист всіх цивільних осіб у будь-який час відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Члени ЄС закликали ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов. Та наголосили на важливості надання термінової гуманітарної допомоги та готові продовжувати підтримувати тих цивільних осіб, які найбільше її потребують у Газі, у координації з партнерами, гарантуючи, що така допомога не буде зловживана терористичними організаціями.
“Важливо запобігти регіональній ескалації.
Ми як і раніше віддані міцному та стійкому миру, заснованому на рішенні про створення двох держав, шляхом пожвавлення зусиль у Близькосхідному мирному процесі. Ми підкреслюємо необхідність широкої взаємодії з законною палестинською владою, а також регіональними та міжнародними партнерами, які можуть зіграти позитивну роль у запобіганні подальшій ескалації”, - резюмувала Європейська рада.
Нагадаємо
Терористичне угрупування ХАМАС утримує 155 заручників після раптової атаки на Ізраїль. Це “складна ситуація”, адже ХАМАС “не підкоряється жодним нормам міжнародного гуманітарного права в будь-якому вигляді чи форматі. Уже роками вони тримають ізраїльських солдатів, тіла, громадян з попередніх сутичок, навіть не повідомляючи жодної інформації про їхню долю, місцеперебування та самопочуття”.