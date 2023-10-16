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Террору нет оправдания: Члены Европейского Совета утвердили заявление о позиции ЕС по событиям на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 348663 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В воскресенье члены Европейского Совета приняли заявление, которое определяет общую позицию ЕС по ситуации, развивающейся на Ближнем Востоке. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Террору нет оправдания: Члены Европейского Совета утвердили заявление о позиции ЕС по событиям на Ближнем Востоке

Цитата

“Европейский Союз самым решительным образом осуждает ХАМАС и его жестокие и неизбирательные террористические атаки в Израиле и глубоко сожалеет о гибели людей. Террору нет оправдания”, - говорится в заявлении.

Детали 

ЕС подчеркивает право Израиля защищаться в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом таких насильственных и неизбирательных нападений. 

Также Евросовет отмечает, что важно обеспечивать защиту всех гражданских лиц в любое время в соответствии с международным гуманитарным правом.

Члены ЕС призвали ХАМАС немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий. И подчеркнули важность предоставления срочной гуманитарной помощи и готовы продолжать поддерживать тех гражданских лиц, которые больше всего в ней нуждаются в Газе, в координации с партнерами, гарантируя, что такая помощь не будет злоупотребляться террористическими организациями. 

“Важно предотвратить региональную эскалацию.

Мы по-прежнему привержены прочному и устойчивому миру, основанному на решении о создании двух государств, путем оживления усилий в Ближневосточном мирном процессе. Мы подчеркиваем необходимость широкого взаимодействия с законными палестинскими властями, а также региональными и международными партнерами, которые могут сыграть положительную роль в предотвращении дальнейшей эскалации”, - резюмировал Европейский совет. 

Напомним

Террористическая группировка ХАМАС удерживает 155 заложников после внезапной атаки на Израиль. Это “сложная ситуация”, ведь ХАМАС “не подчиняется никаким нормам международного гуманитарного права в любом виде или формате. Уже годами они держат израильских солдат, тела, граждан из предыдущих столкновений, даже не сообщая никакой информации об их судьбе, местонахождении и самочувствии”.

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