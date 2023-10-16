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Європейська Рада скликає надзвичайний саміт на тлі подій на Близькому Сході

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У зв’язку зі зростанням занепокоєння з приводу війни між Ізраїлем і ХАМАС, лідери Європейського Союзу проведуть надзвичайний саміт. Планується віртуальна зустріч, про яку вже оголосив президент Ради ЄС Шарль Мішель, передає Associated Press, повідомляє УНН.

Європейська Рада скликає надзвичайний саміт на тлі подій на Близькому Сході

Деталі

У Європейському Союзі занепокоєні війною між Ізраїлем і ХАМАС, а також загрозою розпалення міжобщинної напруги в Європі, ймовірністю збільшення потоку біженців у пошуках притулку.

У зв’язку з цим, лідери Європейського Союзу збираються провести надзвичайний саміт у вівторок 17 жовтня.

Президент Ради ЄС Шарль Мішель вже запросив лідерів ЄС на зустріч, яка відбудеться у віртуальному форматі.

Цитата

"Цей конфлікт має багато наслідків, в тому числі і для нас в Європейському Союзі, - сказав Шарль Мішель у відеозверненні, оголошуючи про скликання віртуальної зустрічі.

"Конфлікт може мати серйозні наслідки для безпеки наших суспільств", - додав він.

Шарль Мішель наголосив, що війна "має потенціал для посилення напруженості між громадами та підживлення екстремізму" в Європі, і що "існує серйозний ризик міграції та переміщення великої кількості людей до сусідніх країн".

Раніше

Як повідомляв УНН, члени Європейської Ради затвердили заяву про позицію ЄС щодо подій на Близькому Сході. ЄС наголошує на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів.

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