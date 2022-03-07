Европейский фонд образования не будет работать в Беларуси и России
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Европейский фонд образования выразил поддержку Украине, а также обязался не проводить никакой деятельности на территории России и Беларуси. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, информирует УНН.
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"Украина - приоритетная страна для Европейского Союза и ЕФО, поэтому мы не будем проводить ни одной двусторонней или региональной деятельности на территории России и Беларуси", - говорится в сообщении.
Европейский фонд образования выражает полную солидарность с Украиной и ее народом. И сразу после окончания войны планирует активизировать сотрудничество с Украиной, для ускорения развития и укрепления профессионально-технического образования.
Как отметил Министр образования и науки Сергей Шкарлет, необходимо изолировать Российскую Федерацию от всего цивилизованного мира.
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"Я благодарен международным образовательным организациям, которые нас в этом поддерживают, лишая РФ членства и запрещая проводить любую деятельность на ее территории. Эта страна не имеет морали и ценностей, она не заслуживает на доступ к европейскому образованию", - сказал Шкарлет.
Напомним
Российскими захватчиками повреждены, или разрушены 211 украинских школ.