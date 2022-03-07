Европейский фонд образования не будет работать в Беларуси и России

Детали

"Украина - приоритетная страна для Европейского Союза и ЕФО, поэтому мы не будем проводить ни одной двусторонней или региональной деятельности на территории России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Европейский фонд образования выражает полную солидарность с Украиной и ее народом. И сразу после окончания войны планирует активизировать сотрудничество с Украиной, для ускорения развития и укрепления профессионально-технического образования.

Как отметил Министр образования и науки Сергей Шкарлет, необходимо изолировать Российскую Федерацию от всего цивилизованного мира.

Цитата

"Я благодарен международным образовательным организациям, которые нас в этом поддерживают, лишая РФ членства и запрещая проводить любую деятельность на ее территории. Эта страна не имеет морали и ценностей, она не заслуживает на доступ к европейскому образованию", - сказал Шкарлет.

Напомним

Российскими захватчиками повреждены, или разрушены 211 украинских школ.