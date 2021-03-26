Домашнє завдання у Viber та з Youtube-роликів: Шкарлет відповів на питання батьків

Так, учасник Facebook-групи “Батьки SOS” запитав міністра про те, що "лише кілька вчителів працюють з дітьми онлайн: більшість закидає номери сторінок у Viber, ще можуть кинути посилання на ролики з Youtube”.

Цитата:

"Хочу зазначити, що відповідно до Закону України про освіту, заклади освіти наділені автономією, що полягає у їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних, освітніх, організаційних, фінансових та інших питань діяльності, що проводяться у порядку та в межах, визначених законом", - відповів Шкарлет.

Деталі

За словами міністра, враховуючи надзвичайну ситуацію та загальнодержавні протиепідемічні заходи закладам загальної середньої освіти можуть бути запропоновані різні підходи щодо організації освітнього процесу.

“Окрім дистанційної форми, коли учасники віддалені один від одного і взаємодіють за допомогою сучасних цифрових технологій, може бути очна, змішана або інша форма навчання, що поєднує змішане та очне навчання і передбачає застосування технологій дистанційного навчання на очній формі”, - сказав він.

Шкарлет підкреслив, що заклад освіти забезпечує регулярні відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі.

“Для учнів, які, наприклад, не можуть взяти участь в синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад освіти може забезпечити використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв’язку тощо. Перш за все, в цій взаємодії первинною є сумлінність учня і вчителя щодо отримання знань, щодо дотримання всіх графіків і принципів освітнього процесу”, - додав він.

Доповнення

Раніше у МОН заявили, що під час дистанційного навчання у школі є вимоги до організації учнів з технічними засобами, тривалість навчання за комп’ютером обмежується, проте, це не впливає на тривалість уроків.