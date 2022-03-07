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Європейська фундація освіти не працюватиме у Білорусі та Росії

Європейська фундація освіти не працюватиме у Білорусі та Росії

Київ • УНН

 • 113421 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Європейська фундація освіти висловила підтримку Україні, а також зобов'язалась не проводити жодної діяльності на території Росії та Білорусі. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, інформує УНН.

Деталі 

"Україна - пріоритетна країна для Європейського Союзу та ЄФО, тому ми не проводитимемо жодної двосторонньої або регіональної діяльності на території Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Європейська фундація освіти висловлює цілковиту солідарність з Україною та її народом. і відразу після закінчення війни планує активізувати співпрацю з Україною, задля прискорення розвитку та зміцнення професійно-технічної освіти.

Як зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, необхідно ізолювати Російську Федерацію від усього цивілізованого світу.

Цитата

"Я вдячний міжнародним освітнім організаціям, які нас у цьому підтримують, позбавляючи РФ членства та забороняючи проводити будь-яку діяльність на її території. Ця країна не має моралі та цінностей, вона не заслуговує на доступ до європейської освіти", - сказав Шкарлет.

Нагадаємо 

Російськими загарбниками пошкоджені, або зруйновані 211 українських шкіл.

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