Європейська фундація освіти не працюватиме у Білорусі та Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Європейська фундація освіти висловила підтримку Україні, а також зобов'язалась не проводити жодної діяльності на території Росії та Білорусі. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, інформує УНН.
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"Україна - пріоритетна країна для Європейського Союзу та ЄФО, тому ми не проводитимемо жодної двосторонньої або регіональної діяльності на території Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Європейська фундація освіти висловлює цілковиту солідарність з Україною та її народом. і відразу після закінчення війни планує активізувати співпрацю з Україною, задля прискорення розвитку та зміцнення професійно-технічної освіти.
Як зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, необхідно ізолювати Російську Федерацію від усього цивілізованого світу.
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"Я вдячний міжнародним освітнім організаціям, які нас у цьому підтримують, позбавляючи РФ членства та забороняючи проводити будь-яку діяльність на її території. Ця країна не має моралі та цінностей, вона не заслуговує на доступ до європейської освіти", - сказав Шкарлет.
Нагадаємо
Російськими загарбниками пошкоджені, або зруйновані 211 українських шкіл.