Европейская федерация журналистов приветствовала освобождение Асеева и Галазюка

"Европейская федерация журналистов приветствует освобождение украинских журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, страдающих во время незаконного содержания в Донецке", - говорится в сообщении федерации.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал список всех украинцев, которые были освобождены и вернулись на подконтрольную Украине территорию 29 декабря.