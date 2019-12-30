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Європейська федерація журналістів привітала звільнення Асєєва і Галазюка

Київ • УНН

 • 12593 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Європейська федерація журналістів привітала звільнення 29 грудня українських журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, яких утримували в полоні в окупованому Донецьку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресреліз організації.

“Європейська федерація журналістів вітає звільнення українських журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, які страждали під час незаконного утримання у Донецьку”, - йдеться у повідомленні федерації.

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував список всіх українців, які були звільнені та повернулися на підконтрольну Україні територію 29 грудня.

Українські Національні Новини

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