Європейська федерація журналістів привітала звільнення Асєєва і Галазюка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Європейська федерація журналістів привітала звільнення 29 грудня українських журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, яких утримували в полоні в окупованому Донецьку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресреліз організації.
“Європейська федерація журналістів вітає звільнення українських журналістів Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, які страждали під час незаконного утримання у Донецьку”, - йдеться у повідомленні федерації.
Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував список всіх українців, які були звільнені та повернулися на підконтрольну Україні територію 29 грудня.