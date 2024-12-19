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Европейских гарантий будет не достаточно Украине - Зеленский

Европейских гарантий будет не достаточно Украине - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 3948 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности не только от Европы, но и от США, пока страна не в НАТО. Различные вопросы безопасности должны обсуждаться отдельно с европейскими и американскими партнерами.

Украине европейских гарантий будет не достаточно. Нужны также от США, пока Киев не в НАТО.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

Я считаю, что европейских гарантий будет не достаточно Украине и это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами. Потому что для нас настоящие гарантии, сегодняшние или будущие - это НАТО. На пути к НАТО мы хотим иметь гарантии безопасности пока мы не в НАТО. Вот такие гарантии безопасности мы можем обсуждать отдельно с США и Европой

- сказал Зеленский.

Он объяснил, что есть вещи, которые нужно поднимать с Европой, а есть вещи, которые нужно поднимать с США. 

Это не значит, что у них должно быть какое-то недоразумение. Нет. Для нас очень важно поднимать эти вопросы, поднимать вопрос контингента, оружия, ПВО, дальнобойности. Есть вещи, которые нужно поднимать с Европой, есть вещи, которые нужно поднимать с США. Но в целом все равно все эти гарантии будут общими, потому что это наши главные союзники. Вчера эти вещи мы обсуждали

- рассказал Зеленский.

Украина хочет, чтобы после инаугурации Трампа был серьезный план, как остановить путина - Зеленский19 дек. 2024, 15:16 • 8007 просмотров

Дополнение

Зеленский заявлял, что Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы США могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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