Европейских гарантий будет не достаточно Украине - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии безопасности не только от Европы, но и от США, пока страна не в НАТО. Различные вопросы безопасности должны обсуждаться отдельно с европейскими и американскими партнерами.
Украине европейских гарантий будет не достаточно. Нужны также от США, пока Киев не в НАТО.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.
Я считаю, что европейских гарантий будет не достаточно Украине и это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами. Потому что для нас настоящие гарантии, сегодняшние или будущие - это НАТО. На пути к НАТО мы хотим иметь гарантии безопасности пока мы не в НАТО. Вот такие гарантии безопасности мы можем обсуждать отдельно с США и Европой
Он объяснил, что есть вещи, которые нужно поднимать с Европой, а есть вещи, которые нужно поднимать с США.
Это не значит, что у них должно быть какое-то недоразумение. Нет. Для нас очень важно поднимать эти вопросы, поднимать вопрос контингента, оружия, ПВО, дальнобойности. Есть вещи, которые нужно поднимать с Европой, есть вещи, которые нужно поднимать с США. Но в целом все равно все эти гарантии будут общими, потому что это наши главные союзники. Вчера эти вещи мы обсуждали
Украина хочет, чтобы после инаугурации Трампа был серьезный план, как остановить путина - Зеленский19 дек. 2024, 15:16 • 8007 просмотров
Дополнение
Зеленский заявлял, что Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы США могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.