Европейских гарантий будет не достаточно Украине - Зеленский

Украине европейских гарантий будет не достаточно. Нужны также от США, пока Киев не в НАТО.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, передает УНН.

Я считаю, что европейских гарантий будет не достаточно Украине и это невозможно обсуждать только с европейскими лидерами. Потому что для нас настоящие гарантии, сегодняшние или будущие - это НАТО. На пути к НАТО мы хотим иметь гарантии безопасности пока мы не в НАТО. Вот такие гарантии безопасности мы можем обсуждать отдельно с США и Европой

Он объяснил, что есть вещи, которые нужно поднимать с Европой, а есть вещи, которые нужно поднимать с США.

Это не значит, что у них должно быть какое-то недоразумение. Нет. Для нас очень важно поднимать эти вопросы, поднимать вопрос контингента, оружия, ПВО, дальнобойности. Есть вещи, которые нужно поднимать с Европой, есть вещи, которые нужно поднимать с США. Но в целом все равно все эти гарантии будут общими, потому что это наши главные союзники. Вчера эти вещи мы обсуждали