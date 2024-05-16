Европейские банки утроили прибыли в рф с начала войны - Bloomberg

Европейским банкам трудно расстаться с россией, ведь их доходы с начала полномасштабной войны даже выросли. В то же время как объясняют в некоторых банках, выход из страны-агрессора без существенных убытков почти невозможен. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году общее количество руководителей пяти банков Евросоюза с крупнейшими операциями в россии упало всего на 3%.

Отмечается, что прибыль банков за этот период выросла примерно втрое. Это произошло благодаря высоким процентным ставкам, которые они получают за свои деньги, застрявшие в стране.

Медленные темпы заставили Европейский центральный банк надавить на тех, кто отстает, чтобы ускорить их отъезд. Одна из причин беспокойства заключается в том, что дальнейшее присутствие в россии рискует подвергнуть банки американским санкциям и крупным штрафам. Надзорный орган попросил все банки с крупным бизнесом в россии "ускорить свои усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту сокращения и выхода с рынка заявила министрам финансов еврозоны Клаудия Бух, главный надзиратель ЕЦБ.

Западные санкции в сочетании с местными правилами и карательными налогами на продажи затрудняют банкам вывод денег из рф. Дочерние компании иностранных банков в россии, конечно, должны соблюдать местные правила, которые могут противоречить давлению ЕЦБ на материнскую компанию. Они сталкиваются с риском мести: кремль иногда арестовывает активы компаний или частных лиц из стран, которые он считает недружественными.

Издание подчеркивает, что единственным крупным банком ЕС, который осуществил полный разрыв, является французский Société Générale SA, который продает свою крупнейшую российскую дочернюю компанию. После продажи двух меньших подразделений Société Générale сократил численность своего персонала в россии более чем на 99%.

В то же время даже после того, как Deutsche Bank AG сократил своих сотрудников в России, в прошлом году банк получил более высокую прибыль, чем в 2021 году. Такой процесс довольно типичен для тех, кто все еще держит средства в России. Например, прибыль дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International выросла более чем в три раза, а прибыль Intesa - примерно в 20 раз.

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В то же время прибыли дочернего банка австрийского Raiffeisen Bank International выросли более чем в три раза, а у Intesa - примерно в двадцать раз. Для некоторых банков "вклад в прибыли выше, чем до войны. Аналитик Bloomberg Intelligence Томаш Ноцель считает, что существует высокий риск непреднамеренного нарушения санкций.

Американские банки столкнулись с похожими проблемами. Citigroup Inc. прекратил почти все институциональные банковские услуги в россии в начале прошлого года, хотя он все еще имеет 7 миллиардов долларов, связанных со страной. JPMorgan Chase & Co. заявляет, что по состоянию на март имел около 350 миллионов долларов, застрявших в России.

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