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Європейські банки потроїли прибутки у рф з початку війни - Bloomberg

Європейські банки потроїли прибутки у рф з початку війни - Bloomberg

Київ • УНН

 • 21462 перегляди

Європейські банки потроїли свої прибутки в росії з початку повномасштабної війни, незважаючи на тиск щодо виходу з країни через санкції та ризики великих штрафів.

Європейським банкам важко розлучитися з росією, адже їхні прибутки з початку повномасштабної війни навіть зросли. Водночас як пояснюють в деяких банках, вихід з країни-агресорки без суттєвих збитків майже не можливий. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році загальна кількість керівників п'яти банків Євросоюзу з найбільшими операціями в росії впала лише на 3%.

Зазначається, що прибуток банків за цей період зріс приблизно втричі. Це відбулося завдяки високим процентним ставкам, які вони отримують за свої гроші, що застрягли в країні.

Повільні темпи змусили Європейський центральний банк натиснути на тих, хто відстає, щоб прискорити їхній від'їзд. Одна з причин занепокоєння полягає в тому, що подальша присутність в росії ризикує наразити банки на американські санкції і великі штрафи. Наглядовий орган попросив усі банки з великим бізнесом у росії "прискорити свої зусилля зі зниження ризиків, розробивши чітку дорожню карту скорочення і виходу з ринку

заявила міністрам фінансів єврозони Клаудія Бух, головний наглядач ЄЦБ.

Західні санкції у поєднанні з місцевими правилами та каральними податками на продажі ускладнюють банкам виведення грошей з рф. Дочірні компанії іноземних банків у росії, звичайно, повинні дотримуватися місцевих правил, які можуть суперечити тиску ЄЦБ на материнську компанію. Вони стикаються з ризиком помсти: кремль іноді заарештовує активи компаній або приватних осіб з країн, які він вважає недружніми.

Видання підкреслює, що єдиним великим банком ЄС, який здійснив повний розрив, є французький Société Générale SA, який продає свою найбільшу російську дочірню компанію. Після продажу двох менших підрозділів Société Générale скоротив чисельність свого персоналу в росії більш ніж на 99%.

Водночас навіть після того, як Deutsche Bank AG скоротив своїх співробітників у росії, минулого року банк отримав вищі прибутки, ніж у 2021 році. Такий процес є доволі типовим для тих, хто все ще тримає кошти в Росії. Наприклад, прибуток дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International зріс більш ніж утричі, а прибуток Intesa – приблизно у 20 разів.

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Водночас прибутки дочірнього банку австрійського Raiffeisen Bank International зросли більш ніж утричі, а в Intesa – приблизно у двадцять разів. Для деяких банків "внесок у прибутки вищий, ніж до війни. Аналітик Bloomberg Intelligence Томаш Ноцель вважає, що існує високий ризик ненавмисного порушення санкцій.

Американські банки зіткнулися зі схожими проблемами. Citigroup Inc. припинив майже всі інституційні банківські послуги в росії на початку минулого року, хоча він все ще має 7 мільярдів доларів, пов'язаних з країною. JPMorgan Chase & Co. заявляє, що станом на березень мав близько 350 мільйонів доларів, застряглих у росії.

Західні банки в росії минулого року заплатили кремлю 800 млн євро податків - FT29.04.24, 09:00 • 21222 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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