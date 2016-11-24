Европарламент призвал заморозить переговоры о вступлении Турции в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Европейский парламент проголосовал в четверг за прекращение переговоров с Турцией о ее возможном вступлении в ЕС, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Одобренная резолюция не является юридически обязывающей, но выражает позицию парламента.
На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Могерини выразила серьезную обеспокоенность в связи с событиями в Турции, которые произошли после попытки государственного переворота.
В частности, ЕС беспокоит дискуссия о возможном возвращении смертной казни и преследования представителей СМИ по подозрению в причастности к неудавшемуся путчу.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что результат сегодняшнего голосования в ЕС ему безразличен и сказал, что Турция рассмотрит возможность вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества.
"Турция должна успокоиться. Не надо говорить:" Европейский союз любой ценой ". Таково мое мнение", - сказал он.