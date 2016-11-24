Європарламент закликав заморозити перемовини про вступ Туреччини в ЄС

Схвалена резолюція не є юридично зобов'язуючою, але висловлює позицію парламенту.

Минулого тижня голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні висловила серйозне занепокоєння в зв'язку з подіями в Туреччині, які відбулися після спроби державного перевороту.

Зокрема, ЄС непокоїть дискусія про можливе повернення смертної кари і переслідуванням представників ЗМІ за підозрою в причетності до невдалого путчу.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що результат сьогоднішнього голосування в ЄС йому байдужий і сказав, що Туреччина розгляне можливість вступу в Шанхайську організацію співпраці.

"Туреччина має заспокоїтися. Не треба говорити: "Європейський союз за всяку ціну". Така моя думка", - сказав він.