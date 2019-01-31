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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 89439 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104528 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 137301 просмотра

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7 марта, 15:45 • 132724 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126618 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165139 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Европарламент признал Гуайдо законным президентом

Европарламент признал Гуайдо законным президентом

Киев  •  УНН

 • 11580 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией Венесуэлы. Соответсвующая резолюция была принята в четверг большинством голосов, передаёт УНН.

Так, в резолюции, принятой 439 голосами против 104, при 88 воздержавшихся, евродепутаты вновь заявили о своей полной поддержке Национального собрания, единственного законного демократического органа Венесуэлы, полномочия которого призвали восстановить и уважать, включая права и безопасность его членов.

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Члены Европарламента так же призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини и государства-члены также признать Гуайдо "единственным законным временным президентом страны до тех пор, пока не будут проведены новые свободные, прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы для восстановления демократии".

Члены Европарламента так же осудили жестокие репрессии и насилие, приводящие к убийствам и жертвам, и потребовали, чтобы власти Венесуэлы де-факто прекратили все нарушения прав человека, привлекли к ответственности виновных в них и обеспечили уважение всех основных свобод и прав человека.

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В этой связи они поддерживают призыв Генерального секретаря ООН провести независимое и полное расследование совершенных убийств.

Они также осудили задержание журналистов, освещающих ситуацию в Венесуэле, в том числе нескольких граждан ЕС, и призвали к их немедленному освобождению.

Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла течение восьми дней должен объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

После этого власти Венесуэлы выразила сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.

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