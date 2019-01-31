Европарламент признал Гуайдо законным президентом

Так, в резолюции, принятой 439 голосами против 104, при 88 воздержавшихся, евродепутаты вновь заявили о своей полной поддержке Национального собрания, единственного законного демократического органа Венесуэлы, полномочия которого призвали восстановить и уважать, включая права и безопасность его членов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Австралия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Члены Европарламента так же призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини и государства-члены также признать Гуайдо "единственным законным временным президентом страны до тех пор, пока не будут проведены новые свободные, прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы для восстановления демократии".

Члены Европарламента так же осудили жестокие репрессии и насилие, приводящие к убийствам и жертвам, и потребовали, чтобы власти Венесуэлы де-факто прекратили все нарушения прав человека, привлекли к ответственности виновных в них и обеспечили уважение всех основных свобод и прав человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль признал оппозиционного лидера президентом Венесуэлы

В этой связи они поддерживают призыв Генерального секретаря ООН провести независимое и полное расследование совершенных убийств.

Они также осудили задержание журналистов, освещающих ситуацию в Венесуэле, в том числе нескольких граждан ЕС, и призвали к их немедленному освобождению.

Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.

26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла течение восьми дней должен объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.

После этого власти Венесуэлы выразила сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.