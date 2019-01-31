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Європарламент визнав Гуайдо законним президентом

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції Венесуели. Відповідна резолюція була прийнята в четвер більшістю голосів, передає УНН.

Так, в резолюції, прийнятій 439 голосами проти 104, при 88 утрималися, євродепутати знову заявили про свою повну підтримку Національних зборів, єдиного законного демократичного органу Венесуели, повноваження якого закликали відновити і поважати, включаючи права і безпеку його членів.

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Члени Європарламенту також закликали верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні і держави-члени також визнати Гуайдо "єдиним законним тимчасовим президентом країни до тих пір, поки не будуть проведені нові вільні, прозорі і заслуговують на довіру президентські вибори для відновлення демократії".

Члени Європарламенту також засудили жорстокі репресії і насильство, що призводять до вбивств і жертв, і зажадали, щоб влада Венесуели де-факто припинили всі порушення прав людини, притягли до відповідальності винних у них і забезпечили повагу всіх основних свобод і прав людини.

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У зв'язку з цим вони підтримують заклик Генерального секретаря ООН провести незалежне і повне розслідування скоєних вбивств.

Вони також засудили затримання журналістів, які висвітлюють ситуацію в Венесуелі, в тому числі кількох громадян ЄС, і закликали до їх негайного звільнення.

Нагадаємо, криза в Венесуелі розгорівся з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни. Президент США Дональд Трамп майже відразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники ряду інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела протягом восьми днів повиненна оголосити вибори. В іншому випадку ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

Після цього влада Венесуели висловила співчуття у зв'язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США , які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

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