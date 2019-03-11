Европарламент определится по ограничению сотрудничества ЕС с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Европейский парламент на пленарном заседании в Страсбурге будет определяться со своей позицией относительно будущих отношений ЕС с Россией, рассмотрев, в частности, возможность ограничения сотрудничества с Россией в ряде областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня сессии Европарламента.
"ЕС должен оставаться открытым для ввода дальнейших санкций, если Россия продолжит нарушать международное право", - говорится в проекте резолюции, который будет поставлен на голосование во вторник, 12 марта.
В понедельник, 11 марта, запланированы дебаты по этому вопросу.
Евродепутаты предлагают, чтобы ЕС пересмотрел свое действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) и ограничил сотрудничество с Россией в областях, представляющих общий интерес, таких как борьба с терроризмом и изменение климата.
"Более тесные отношения возможны только в том случае, если Россия полностью выполнит так называемые минские соглашения о прекращении войны на востоке Украины и начнет уважать международное право", - говорится в сообщении.
Между тем, как отмечается, ЕС должен быть готов к принятию новых санкций, особенно в отношении отдельных лиц. Евродепутаты также отмечают, что санкции должны быть пропорциональны угрозам со стороны России.
В декабре прошлого года Совет ЕС продлил экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ, до 31 июля 2019 года.