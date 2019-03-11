Європарламент визначиться щодо обмеження співпраці ЄС з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Європейський парламент на пленарному засіданні у Страсбурзі визначатиметься зі своєю позицією щодо майбутніх відносин ЄС з Росією, розглянувши, зокрема, можливість обмеження співпраці з Росією у низці областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний сесії Європарламенту.
"ЄС повинен залишатися відкритим для введення подальших санкцій, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право", - йдеться у проекті резолюції, який буде поставлений на голосування у вівторок, 12 березня.
У понеділок, 11 березня, заплановано дебати з цього питання.
Євродепутати пропонують, щоб ЄС переглянув свою чинну Угоду про партнерство та співробітництво (УПС) і обмежив співпрацю з Росією в областях, що представляють спільний інтерес, таких як боротьба з тероризмом і зміна клімату.
"Більш тісні відносини можливі лише в тому випадку, якщо Росія повністю виконає так звані мінські угоди про припинення війни на сході України і почне поважати міжнародне право", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, як зазначається, ЄС повинен бути готовий до ухвалення нових санкцій, особливо щодо окремих осіб. Євродепутати також зазначають, що санкції повинні бути пропорційні загрозам з боку Росії.
У грудні минулого року Рада ЄС продовжила економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ, до 31 липня 2019 року.