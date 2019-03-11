Європарламент визначиться щодо обмеження співпраці ЄС з Росією

КИЇВ. 11 березня. УНН. Європейський парламент на пленарному засіданні у Страсбурзі визначатиметься зі своєю позицією щодо майбутніх відносин ЄС з Росією, розглянувши, зокрема, можливість обмеження співпраці з Росією у низці областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний сесії Європарламенту.