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Европарламент лишил предварительной аккредитации всех испанских депутатов

Европарламент лишил предварительной аккредитации всех испанских депутатов

Киев  •  УНН

 • 8745 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина не пропустили в здание Европарламента. После этого его председатель Антонио Таяни отменил аккредитацию для всех испанских депутатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

По данным адвоката Пучдемона Симона Бекаерта, в среду обоих каталонских политиков не пропустили в здание Европарламента. Им было отказано в получении предварительной аккредитации под предлогом того, что Брюссель еще не располагает официальными списками испанских депутатов, которые получили мандаты. В то же время другие парламентарии из Испании уже получили аккредитацию в Европарламенте, подчеркивает Бекаерт, называя это решение "произвольным и таким, что дискриминирует". "Испанский театр абсурда был импортирован в Европарламент", - отметил адвокат.

В итоге председатель Европарламента Антонио Таяни отменил аккредитацию для всех испанских депутатов за того, что официальные результаты выборов Европарламента в Испании еще не были опубликованы. В обращении к трем другим испанским партиям, направивших своих представителей в Брюссель, Таяни указал, что никоим образом не хочет вмешиваться в национальный избирательный процесс.

В свою очередь адвокат Пучдемона пригрозил судом. "Если Европарламент допустит влияние государства-члена о запрете депутатам занимать места, мы обратимся в Европейский суд", - предупредил он. Власти Испании должны направить официальные результаты выборов в Европарламент через 20 дней после голосования, добавил адвокат.

Сейчас бывший глава Каталонии Пучдемон живет в Бельгии, поскольку в Испании на него выдан ордер на арест за организацию мятежа. После референдума в октябре 2017 года политик провозгласил независимость испанской провинции от Мадрида. По испанскому законодательству депутаты Европарламента перед началом действия мандата должны принести клятву на конституции страны в Мадриде. В таком случае Пучдемону угрожают задержания и судебный процесс.

Как сообщал УНН, лидер каталонских сепаратистов Пучдемон прошел в Европарламент

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