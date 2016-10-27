Европарламент объявил лауреатами премии Сахарова двух защитниц прав езидов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Европарламент объявил лауреатами премии имени Андрея Сахарова защитниц прав езидов Надю Мурад и Ламию Аджи Башар, передает УНН со ссылкой на сайт парламента.
"Езидские правозащитницы Надя Мурад и Ламия Аджи Башар стали лауреатами премии Сахарова "За свободу мысли", в соответствии с решением президента Европарламента Мартина Шульца и лидеров политических групп на 27 октября", - сказано в сообщении.
Церемония награждения состоится 14 декабря.
Как сообщал УНН, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев попал в тройку претендентов на получение премии Сахарова.