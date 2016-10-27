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Європарламент оголосив лауреатами премії Сахарова двох захисниць прав єзидів

Європарламент оголосив лауреатами премії Сахарова двох захисниць прав єзидів

Київ • УНН

 • 9149 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Європарламент оголосив лауреатами премії імені Андрія Сахарова захисниць прав єзидів Надю Мурад і Ламію Аджі Башар, передає УНН з посиланням на сайт парламенту.

"Езидські правозахисниці Надя Мурад і Ламія Аджі Башар стали лауреатами цьогорічної премії Сахарова “За свободу думки”, відповідно до рішення президента Європарламенту Мартіна Шульца і лідерів політичних груп на 27 жовтня", - сказано у повідомленні.

Церемонія нагородження відбудеться 14 грудня.

Як передавав УНН, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв потрапив до трійки претендентів на отримання премії Сахарова.

Українські Національні Новини

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