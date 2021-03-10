Европарламент добавил в бюджет ЕС миллиарды на здравоохранение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Европарламент большинством голосов проголосовал во вторник, 9 марта, за выделение дополнительных 5,1 миллиарда евро в бюджет Евросоюза, который рассчитывается до 2027 года на развитие программы здравоохранение EU4Health. Это в разы превышает затраты на общеевропейское здравоохранение в предыдущем бюджете, передает УНН со ссылкой на DW.
Что известно
Вопрос государственных систем здравоохранения лежит в компетенции самих стран, и возможности Евросоюза в этой области ограничены. Однако пандемия обнаружила “много слабых мест в национальных системах здравоохранения”, говорится в заключении евродепутатов. Одной из проблем является зависимость от поставок лекарств, медицинских приборов и защитных средств из стран, не входящих в ЕС.
Детали
В рамках программы EU4Health будут созданы резервы медицинских товаров и продуманные механизмы более быстрой и эффективной реакции на глобальные угрозы здравоохранении. Кроме того, программа будет искать решение таким вызовам как стареющее население, а также зависимость от алкоголя и курения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Чехии за январь зафиксировано наибольшая смертность за последние 70 лет
Программа EU4Health была предложена Еврокомиссией 28 мая 2020 года в качестве реакции на пандемию коронавируса. Ее называют самой дорогой в денежном выражении программой здравоохранения, которая когда-либо существовала в мире.
Напомним
Ранее в ЕС заявили, что Германия является главной целью российской дезинформации.