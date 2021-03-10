Європарламент додав до бюджету ЄС мільярди на охорону здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Європарламент більшістю голосів проголосував у вівторок, 9 березня, за виділення додаткових 5,1 мільярда євро в бюджет Євросоюзу, що розраховується до 2027 року на розвиток програми охорону здоров'я EU4Health. Це в рази перевищує витрати на загальноєвропейське охорону здоров'я в попередньому бюджеті, передає УНН із посиланням на DW.
Що відомо
Питання державних систем охорони здоров’я лежать в компетенції самих країн, і можливості Євросоюзу в цій області обмежені. Однак пандемія виявила “багато слабких місць в національних системах охорони здоров’я”, йдеться у висновку євродепутатів. Однією з проблем є залежність від поставок ліків, медичних приладів і захисних засобів з країн, що не входять в ЄС.
Деталі
В рамках програми EU4Health будуть створені резерви медичних товарів і продумані механізми більш швидкої та ефективної реакції на глобальні загрози охороні здоров’я. Крім того, програма буде шукати рішення таким викликам як старіюче населення, а також залежність від алкоголю і куріння.
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Програма EU4Health була запропонована Єврокомісією 28 травня 2020 року в якості реакції на пандемію коронавірусу. Її називають найдорожчою в грошовому вираженні програмою охорони здоров’я, коли-небудь існувала в світі.
Нагадаємо
Раніше у ЄС заявили, що Німеччина є головною метою російської дезінформації.