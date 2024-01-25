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Еврокомиссия еще не разработала решение по защите украинцев после 2025 года - СМИ

Еврокомиссия еще не разработала решение по защите украинцев после 2025 года - СМИ

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 17:44  •  1691 просмотра

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Еврокомиссия еще не подготовила проект решения по защите украинцев после 2025 года, заявила еврокомиссар Ильва Йоханссон. Любое предложение будет сделано только после того, как его поддержат Украина и страны-члены ЕС.

Еврокомиссия пока не готовила ни одного проекта решения по защите для украинцев после 2025 года. Об этом заявила профильный еврокомиссар Илва Йоханссон в комментарии  изданию "Радио свобода", передает УНН.

Еврокомиссия не будет делать никакого предложения, пока не убедимся, что его поддерживают как Украина, так и государства-члены. 

 - заявила Йоханссон.

Дополнительно

Обсуждение новой системы социальной защиты для 4 миллионов украинцев, которые сейчас находятся в миграции в странах Европы, должно было начаться в Еврокомиссии сегодня.

Если блок решит позволить украинским беженцам остаться, пока продолжается война, они могут поручить Европейской комиссии создать новую систему. Ведь ныне действующая  директива о временной защите для украинцев, уже дважды продлевалась.

Представитель Еврокомиссии заявил, что "Европейский Союз готов поддерживать Украину и всех тех, кто убегает от российских бомб, сколько угодно".

Ранее УНН писал со ссылкой на РоІітісо, что украинские чиновники обсуждают с ЕС будущие миграционные правила. Украина заинтересована в том, чтобы новые правила стимулировали возвращение украинских граждан в следующем году, ведь это будет способствовать развитию украинской экономики.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Єврокомісія ще не розробила рішення щодо захисту українців після 2025 року – ЗМІ
European Commission has not yet developed a solution to protect Ukrainians after 2025 - media
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