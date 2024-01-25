Єврокомісія ще не розробила рішення щодо захисту українців після 2025 року – ЗМІ

Єврокомісія поки не готувала жодного проєкту рішення щодо захисту для українців після 2025 року. Про це заявила профільна Єврокомісарка Ілва Йоханссон у коментарі виданню "Радіо свобода", передає УНН.

Єврокомісія не робитиме жодної пропозиції, доки не переконаємося, що її підтримують як Україна, так і держави-члени. – заявила Йоханссон.

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Обговорення нової системи соціального захисту для 4 мільйонів українців, які нині перебувають в міграції у країнах Європи, мало розпочатись у Єврокомісії сьогодні.

Якщо блок вирішить дозволити українським біженцям залишитися, поки триває війна, вони можуть доручити Європейській комісії створити нову систему. Адже нині діяча директива про тимчасовий захист для українців, вже двічі продовжувалася.

Представник Єврокомісії заявив, що "Європейський Союз готовий підтримувати Україну та всіх тих, хто тікає від російських бомб, скільки завгодно".

Раніше УНН писав із посиланням на Рolitico, що українські урядовці обговорюють з ЄС майбутні міграційні правила. Україна зацікавлена в тому, аби нові правила стимулювали повернення українських громадян наступного року, адже це сприятиме розвитку української економіки.