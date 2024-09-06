Еврокомиссия выделяет Украине 40 млн евро на ремонт энергоинфраструктуры
Киев • УНН
Еврокомиссия предоставляет Украине 40 млн евро на поддержку энергетической инфраструктуры. Средства направят на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье для украинцев, пострадавших от российских атак.
Еврокомиссия выделяет Украине 40 миллионов евро на поддержку энергетической инфраструктуры. Об этом 6 сентября сообщила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.
россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Температура скоро снизится, поэтому мы усиливаем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам. Мы выделили 40 миллионов евро на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье
ЦПД: Взимку можливі відключення світла на 20 годин5 сентября 2024, 02:18 • 116390 просмотров