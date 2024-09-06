Єврокомісія виділяє Україні 40 млн євро на ремонт енергоінфраструктури

Єврокомісія виділяє Україні 40 мільйонів євро на підтримку енергетичної інфраструктури. Про це 6 вересня повідомила Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

росія невпинно атакує енергетичну інфраструктуру України. Температура скоро знизиться, тому ми посилюємо гуманітарну допомогу нужденним українцям. Ми виділили 40 мільйонів євро на ремонтні роботи, електрику, опалення та житло