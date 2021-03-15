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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52708 просмотра

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Еврокомиссия заявила, что не ведет никаких переговоров с производителем российской вакцины "Спутник"

Еврокомиссия заявила, что не ведет никаких переговоров с производителем российской вакцины "Спутник"

Киев  •  УНН

 • 11404 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Никаких переговоров между Еврокомиссией (ЕК) и производителями “Спутника V” о закупке российской вакцины на данный момент нет. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер, пишет УНН.

Детали

"На данный момент никаких переговоров между Еврокомиссией и производителями вакцины нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель ЕК в очередной раз напомнил, что в настоящее время "Спутник V" не входит в европейский портфель вакцин. "Если страны-члены захотят расширить портфель, тогда это может обсуждаться", - добавил он.

Контекст

Агентство Reuters 15 марта сообщило, что Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V", чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от новой коронавирусной инфекции. По его данным, чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками "Спутника V". Для начала переговорного процесса, по его словам, необходимо получение запросов от четырех стран.

Reuters отмечает, что Венгрия и Словакия уже получили первые партии российского препарата, Чехия заинтересована в его приобретении. В свою очередь Италия должна стать первой европейской страной, где начнется производство "Спутник V" в соответствии с достигнутым соглашением между компанией Adienne Pharma & Biotech и Российским фондом прямых инвестиций.

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.

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