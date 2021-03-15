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Єврокомісія заявила, що не веде жодних переговорів з виробником російської вакцини "Супутник"

Єврокомісія заявила, що не веде жодних переговорів з виробником російської вакцини "Супутник"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Ніяких переговорів між Єврокомісією (ЄК) і виробниками “Супутника V” про закупівлю російської вакцини на даний момент немає. Про це повідомив у понеділок на прес-конференції у Брюсселі представник ЄК Стефан Де Кеєрсмакер, пише УНН.

Деталі

“На даний момент ніяких переговорів між Єврокомісією та виробниками вакцини немає”, — сказав він, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Представник ЄК в черговий раз нагадав, що в даний час “Супутник V” не входить в європейський портфель вакцин. “Якщо країни-члени захочуть розширити портфель, тоді це може обговорюватися”, — додав він.

Контекст

Агентство Reuters 15 березня повідомило, що Євросоюз має намір почати переговори з питання закупівлі російської вакцини “Супутник V”, щоб реалізувати програму вакцинації населення європейських країн від нової коронавірусної інфекції. За його даними, чиновник ЄС, який веде переговори з виробниками вакцин від імені спільноти, повідомив, що уряди країн Євросоюзу розглядають можливість запуску переговорів з розробниками “Супутника V”. Для початку переговорного процесу, за його словами, необхідно отримання запитів від чотирьох країн.

Reuters зазначає, що Угорщина і Словаччина вже отримали перші партії російського препарату, Чехія зацікавлена в його придбанні. У свою чергу Італія повинна стати першою європейською країною, де почнеться виробництво “Супутник V” відповідно до досягнутої угоди між компанією Adienne Pharma & Biotech і Російським фондом прямих інвестицій.

Європейське агентство лікарських засобів 4 березня повідомило про початок процедури послідовної експертизи вакцини “Супутник V”. У регуляторі ЄС заявили, що в ході перевірки фахівці оцінять відповідність препарату стандартам Євросоюзу в сфері ефективності, безпеки та якості.

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