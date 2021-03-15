Reuters: ЄС планує розпочати переговори про закупівлю російської вакцини "Супутник"

Деталі

За його даними, чиновник ЄС, який веде переговори з виробниками вакцин від імені спільноти, повідомив, що уряди країн Євросоюзу розглядають можливість запуску переговорів з розробниками вакцини “Супутник V”. Для початку переговорів, за його словами, необхідно отримання запитів від чотирьох країн.

Контекст

Раніше Європейське агентство лікарських засобів (EMA) розпочало експертизу вакцини “Супутник V”, розробленої російським центром імені Гамалії. Експертиза проходить за процедурою rolling review, тобто з послідовним розглядом документів.

“Супутник V” — перша зареєстрована в Росії вакцина від коронавірусу. Вакцинація цим препаратом стартувала в країні в грудні 2020 року. Застосування “Супутника V” схвалили в цілому майже 50 країн, в тому числі дві європейські держави — Угорщина і Словаччина, до офіційної реєстрації в ЄС. Також за російською вакциною звернулася влада Чехії.

Також раніше стало відомо, що Єврокомісія (ЄК) не виключає централізованих закупівель Євросоюзом російської вакцини від коронавірусу “Супутник V”, якщо країни ЄС висловлять до неї інтерес.