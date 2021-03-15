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Reuters: ЕС планирует начать переговоры о закупке российской вакцины "Спутник"

Reuters: ЕС планирует начать переговоры о закупке российской вакцины "Спутник"

Киев  •  УНН

 • 17969 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Евросоюз намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины “Спутник V”, чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Детали

По его данным, чиновник ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества, сообщил, что правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками вакцины “Спутник V”. Для начала переговоров, по его словам, необходимо получение запросов от четырех стран.

Контекст

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу вакцины “Спутник V”, разработанной российским центром имени Гамалеи. Экспертиза проходит по процедуре rolling review, то есть с последовательным рассмотрением документов.

“Спутник V” — первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Вакцинация этим препаратом стартовала в стране в декабре 2020 года. Применение “Спутника V” одобрили в общей сложности почти 50 стран, в том числе два европейских государства — Венгрия и Словакия, до официальной регистрации в ЕС. Также за российской вакциной обратились власти Чехии.

Также ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) не исключает централизованных закупок Евросоюзом российской вакцины от коронавируса “Спутник V”, если страны ЕС выразят к ней интерес.

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