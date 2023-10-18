Еврокомиссия выделяет 50 миллионов евро для поддержки энергетики Украины зимой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон анонсировала грантовый взнос Еврокомиссии в Фонд поддержки энергетики Украины в размере более 50 млн евро, на фоне обстрелов россией критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства, пишет УНН.
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Еврокомиссар подчеркнула, что европейское сообщество должно быть готово к продолжению российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру грядущей зимой и приложить усилия для их минимизации.
Кроме того, она призвала европейские государства продолжать делать взносы в Фонд поддержки энергетики Украины.
Напомним
По данным Минэнерго, в Украину из Германии поступило 86 грузов гуманитарной помощи общим весом 1173 тонны, в том числе 284 силовых трансформатора.
Кроме того, как сообщается, Германия сделала мощный вклад в Фонд энергетической поддержки Украины, за средства которого осуществляются закупки оборудования для нужд украинских энергетических компаний.