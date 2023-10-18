Єврокомісія виділяє 50 мільйонів євро для підтримки енергетики України взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон анонсувала грантовий внесок Єврокомісії до Фонду підтримки енергетики України у розмірі понад 50 млн євро, на тлі обстрілів росією критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба уряду, пише УНН.
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Єврокомісар наголосила, що європейська спільнота має бути готовою до продовження російських атак на українську енергетичну інфраструктуру прийдешньої зими і докласти зусиль для їх мінімізації.
Крім того, вона закликала європейські держави продовжувати робити внески до Фонду підтримки енергетики України.
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За даними Міненерго, в Україну з Німеччини надійшло 86 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 1173 тонни, зокрема 284 силових трансформатори.
Крім того, як повідомляється, Німеччина зробила потужний внесок до Фонду енергетичної підтримки України, за кошти якого здійснюються закупівлі устаткування для потреб українських енергетичних компаній.