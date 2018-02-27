Еврокомиссия в среду рассмотрит предоставление макрофинансовой помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Европейская комиссия в среду планирует рассмотреть вопрос о предоставлении новой программы макрофинансовой помощи Украине. Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Новый пакет макрофинансовой помощи для Украины обсудят коллегиумом комиссаров завтра. Мы надеемся, что новый пакет будет направлен в Совет и Европейскую комиссию для утверждения в середине марта”, — говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, на этой парламентской неделе Верховной Раде предлагается начать свою работу по рассмотрению вопросов социальной защиты военнослужащих и сотрудничества с МВФ.
Отметим, по словам министра финансов Украины Александра Данилюка, в апреле Украина должна выполнить условия необходимы для получения очередного транша МВФ.