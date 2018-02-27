Єврокомісія у середу розгляне надання макрофінансової допомоги Україні

“Новий пакет макрофінансової допомоги для України буде обговорено колегіумом комісарів завтра. Ми сподіваємось, що новий пакет буде направлений до Ради та Європейської Комісії для затвердження в середині березня”, — йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ.

Зазначимо, за словами Міністра фінансів України Олександра Данилюка, у квітні Україна має виконати умови необхідні для отримання чергового траншу МВФ.