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Єврокомісія у середу розгляне надання макрофінансової допомоги Україні

Єврокомісія у середу розгляне надання макрофінансової допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Європейська комісія в середу планує розглянути питання про надання нової програми макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Новий пакет макрофінансової допомоги для України буде обговорено колегіумом комісарів завтра. Ми сподіваємось, що новий пакет буде направлений до Ради та Європейської Комісії для затвердження в середині березня”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко і Юнкер обговорили перспективи виділення Україні макрофінансової допомоги з ЄС

Як повідомляв УНН, цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ.

Зазначимо, за словами Міністра фінансів України Олександра Данилюка, у квітні Україна має виконати умови необхідні для отримання чергового траншу МВФ.

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