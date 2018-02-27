Єврокомісія у середу розгляне надання макрофінансової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Європейська комісія в середу планує розглянути питання про надання нової програми макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Новий пакет макрофінансової допомоги для України буде обговорено колегіумом комісарів завтра. Ми сподіваємось, що новий пакет буде направлений до Ради та Європейської Комісії для затвердження в середині березня”, — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, цього парламентського тижня Верховній Раді пропонується розпочати свою роботу з розгляду питань соціального захисту військовослужбовців та співпраці з МВФ.
Зазначимо, за словами Міністра фінансів України Олександра Данилюка, у квітні Україна має виконати умови необхідні для отримання чергового траншу МВФ.