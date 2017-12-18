Еврокомиссия проведет расследование налоговых дел Ikea
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Европейская Комиссия готова начать расследование финансовых дел мебельного гиганта Ikea из-за подозрений компании в уклонении от уплаты налогов. Возглавить проверку намерена еврокомиссар Маргарет Вестагер, передает УНН со ссылкой на Politico.
"Все компании, большие или малые, многонациональные или нет, должны платить свою честную долю налога", - заявила Вестагер.
У шведского мебельного производителя есть одно подразделение, расположенное в Нидерландах, которое, по мнению Комиссии, могло уклоняться от уплаты налогов годами.
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Расследование дел компании может стартовать в начале этой недели и станет последним в серии дел, направленных наказать агрессивное уклонения от уплаты налогов транснациональными корпорациями.
"Комиссия проинформировала Нидерланды, что она предусматривает открытие углубленного расследования возможной помощи государства Inter IKEA Group. Нидерланды полностью поддерживают работу Комиссии", - заявил один из высокопоставленных голландских представителей ЕС.