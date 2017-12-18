Єврокомісія проведе розслідування податкових справ Ikea

"Всі компанії, великі чи малі, багатонаціональні чи ні, повинні платити свою чесну долю податку," - заявила Вестагер.

Шведський меблевий виробник має один підрозділ, розташований в Нідерландах, який, на думку Комісії, міг ухилятись від сплати податків протягом років.

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Розслідування справ компанії може стартувати на початку цього тижня і стане останнім у серії справ, спрямованих покарати агресивне ухилення від сплати податків транснаціональними корпораціями.

“Комісія проінформувала Нідерланди, що вона передбачає відкриття поглибленого розслідування щодо можливої допомоги держави Inter IKEA Group. Нідерланди повністю підтримують роботу Комісії”, — заявив один із високопоставлених голландських представників ЄС.