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Єврокомісія проведе розслідування податкових справ Ikea

Єврокомісія проведе розслідування податкових справ Ikea

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Європейська Комісія готова розпочати розслідування фінансових справ меблевого гіганта Ikea через підозри компанії в ухиленні від сплати податків. Очолити перевірку має намір єврокомісар Маргарет Вестагер, передає УНН з посиланням на Politico.

"Всі компанії, великі чи малі, багатонаціональні чи ні, повинні платити свою чесну долю податку," - заявила Вестагер.

Шведський меблевий виробник має один підрозділ, розташований в Нідерландах, який, на думку Комісії, міг ухилятись від сплати податків протягом років.

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Розслідування справ компанії може стартувати на початку цього тижня і стане останнім у серії справ, спрямованих покарати агресивне ухилення від сплати податків транснаціональними корпораціями.

“Комісія проінформувала Нідерланди, що вона передбачає відкриття поглибленого розслідування щодо можливої допомоги держави Inter IKEA Group. Нідерланди повністю підтримують роботу Комісії”, — заявив один із високопоставлених голландських представників ЄС.

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