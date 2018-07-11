Еврокомиссия прогнозирует увеличение экспорта мяса птицы

При этом, прогнозы ЕК по экспорту мяса говядины выглядят менее радужно. ЕС начала сокращать экспорт говядины еще в декабре 2017 года.

"За первые четыре месяца текущего года страны Евросоюза сократили экспорт продукта почти на 15%. До конца 2018 года европейские страны убавят экспорт говядины в целом на 6%", - прогнозируют в ЕК.

Напомним, Украина входит в ТОП-10 крупнейших экспортеров мяса птицы. Увеличение экспорта планируется за счет запуска второй производственной линии на Винницкой птицефабрике (МХП).