Еврокомиссия прогнозирует увеличение экспорта мяса птицы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. По итогам 2018 года прирост экспорта европейского мяса птицы составит 2,5%. Таковым является прогноз Европейской комиссии, передает УНН со ссылкой на Global Meat News.
При этом, прогнозы ЕК по экспорту мяса говядины выглядят менее радужно. ЕС начала сокращать экспорт говядины еще в декабре 2017 года.
"За первые четыре месяца текущего года страны Евросоюза сократили экспорт продукта почти на 15%. До конца 2018 года европейские страны убавят экспорт говядины в целом на 6%", - прогнозируют в ЕК.
Напомним, Украина входит в ТОП-10 крупнейших экспортеров мяса птицы. Увеличение экспорта планируется за счет запуска второй производственной линии на Винницкой птицефабрике (МХП).