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Єврокомісія прогнозує збільшення експорту м'яса птиці

Єврокомісія прогнозує збільшення експорту м'яса птиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. За підсумками 2018 року приріст експорту європейського м'яса птиці становитиме 2,5%. Таким є прогноз Європейської комісії, передає УНН з посиланням на Global Meat News.

При цьому, прогнози ЄК щодо експорту м’яса яловичини виглядають менш райдужно. ЄС почала скорочувати експорт яловичини ще в грудні 2017 року.

“За перші чотири місяці поточного року країни Євросоюзу скоротили експорт продукту майже на 15%. До кінця 2018 року європейські країни зменшать експорт яловичини в цілому на 6%”, — прогнозують в ЄК.

Нагадаємо, Україна входить в ТОП-10 найбільших експортерів м’яса птиці. Збільшення експорту планується за рахунок запуску другої виробничої лінії на Вінницькій птахофабриці (МХП).

Українські Національні Новини

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