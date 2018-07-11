Єврокомісія прогнозує збільшення експорту м'яса птиці

При цьому, прогнози ЄК щодо експорту м’яса яловичини виглядають менш райдужно. ЄС почала скорочувати експорт яловичини ще в грудні 2017 року.

“За перші чотири місяці поточного року країни Євросоюзу скоротили експорт продукту майже на 15%. До кінця 2018 року європейські країни зменшать експорт яловичини в цілому на 6%”, — прогнозують в ЄК.

Нагадаємо, Україна входить в ТОП-10 найбільших експортерів м’яса птиці. Збільшення експорту планується за рахунок запуску другої виробничої лінії на Вінницькій птахофабриці (МХП).