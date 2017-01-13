Еврокомиссия профинансирует строительство центров для беженцев в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Еврокомиссия собирается финансировать в Беларуси строительство и ремонт "пунктов временного размещения мигрантов". На эти цели Брюссель в течение следующих нескольких лет выделит Минску 7 млн. евро, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Программа финансирования будет реализована" в полном соответстви с международным правом и международными стандартами ", а сами деньги поступят из фонда развития стран-соседей ЕС", - сообщили в Еврокомиссии.
Как сообщается, центры как открытого, так и закрытого типа, рассчитанные на проживание 30-50 человек каждый, будут отвечать "лучшим международным стандартам и стандартам ЕС". В частности, в них будет обеспечено раздельное пребывание мужчин и женщин, а также осуществляться медицинская и психологическая помощь.
Согласно планам Еврокомиссии, во временных пунктах будут размещаться беженцы из Украины, Сирии и рабочие мигранты, "оставляют Россию из-за экономического кризиса и ищут работу в ЕС".
Как сообщал УНН, ЕС выделил 200 млн долл. для сирийских беженцев в Турции .