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Еврокомиссия профинансирует строительство центров для беженцев в Беларуси

Еврокомиссия профинансирует строительство центров для беженцев в Беларуси

Киев • УНН

 • 10344 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Еврокомиссия собирается финансировать в Беларуси строительство и ремонт "пунктов временного размещения мигрантов". На эти цели Брюссель в течение следующих нескольких лет выделит Минску 7 млн. евро, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Программа финансирования будет реализована" в полном соответстви с международным правом и международными стандартами ", а сами деньги поступят из фонда развития стран-соседей ЕС", - сообщили в Еврокомиссии.

Как сообщается, центры как открытого, так и закрытого типа, рассчитанные на проживание 30-50 человек каждый, будут отвечать "лучшим международным стандартам и стандартам ЕС". В частности, в них будет обеспечено раздельное пребывание мужчин и женщин, а также осуществляться медицинская и психологическая помощь.

Согласно планам Еврокомиссии, во временных пунктах будут размещаться беженцы из Украины, Сирии и рабочие мигранты, "оставляют Россию из-за экономического кризиса и ищут работу в ЕС".

Как сообщал УНН, ЕС выделил 200 млн долл. для сирийских беженцев в Турции .

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