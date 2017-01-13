Єврокомісія профінансує будівництво центрів для біженців в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Єврокомісія збирається фінансувати в Білорусі будівництво та ремонт "пунктів тимчасового розміщення мігрантів". На ці цілі Брюссель протягом наступних кількох років виділить Мінську 7 мільйонів євро, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Програма фінансування буде реалізована "в повному соответстви з міжнародним правом і міжнародними стандартами", а самі гроші надійдуть з фонду розвитку країн-сусідів ЄС", - повідомили в Єврокомісії.
Як повідомляється, центри як відкритого, так і закритого типу, розраховані на проживання 30-50 чоловік кожен, будуть відповідати "кращим міжнародним стандартам і стандартам ЄС". Зокрема, в них буде забезпечено роздільне перебування чоловіків і жінок, а також здійснюватися медична та психологічна допомога.
Згідно з планами Єврокомісії, в тимчасових пунктах будуть розміщуватися біженці з України, Сирії та робочі мігранти, "залишають Росію через економічну кризу і шукають роботу в ЄС".
Як повідомляв УНН, ЄС виділив 200 млн дол. для сирійських біженців у Туреччині.