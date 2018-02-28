Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине 24 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Европейская комиссия сегодня приняла решение о передаче 24 млн евро гуманитарной помощи на потребности пострадавших от конфликта людей на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на решение Еврокомиссии.
Финансирование поступит, Европейская комиссия и Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов организуют конференцию высокого уровня в Брюсселе для повышения осведомленности о гуманитарных последствиях конфликта на востоке Украины.
“Четыре года конфликта наложили огромную нагрузку на гражданское население на востоке Украины. Мы не можем забывать о том, что на пороге Европейского Союза существует гуманитарный кризис. Наш (ЕС — ред.) новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую как питание, здравоохранение и образование для детей”, - сказал Христос Стилианидес комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению.
Новое финансирование ЕС поможет удовлетворить основные потребности наиболее уязвимых групп населения на линии соприкосновения, в том числе в районах, контролируемых неправительственными организациями. Это поможет тем, кто покинул районы конфликта в соседние страны.
Согласно сегодняшним заявлениям ЕС в настоящее время предоставил более 677 млн. евро с начала конфликта в 2014 году.
Напомним, Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.