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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59120 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71090 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74025 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106042 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100005 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104317 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине 24 млн евро

Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине 24 млн евро

Киев  •  УНН

 • 9637 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Европейская комиссия сегодня приняла решение  о передаче 24 млн евро гуманитарной помощи на потребности пострадавших от конфликта людей на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на решение Еврокомиссии. 

Финансирование поступит, Европейская комиссия и Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов организуют конференцию высокого уровня в Брюсселе для повышения осведомленности о гуманитарных последствиях конфликта на востоке Украины.

“Четыре года конфликта наложили огромную нагрузку на гражданское население на востоке Украины. Мы не можем забывать о том, что на пороге Европейского Союза существует гуманитарный кризис. Наш (ЕС — ред.) новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую ​​как питание, здравоохранение и образование для детей”, - сказал Христос Стилианидес комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению.

Новое финансирование ЕС поможет удовлетворить основные потребности наиболее уязвимых групп населения на линии соприкосновения, в том числе в районах, контролируемых неправительственными организациями. Это поможет тем, кто покинул районы конфликта в соседние страны.

Согласно сегодняшним заявлениям ЕС в настоящее время предоставил более 677 млн. евро с начала конфликта в 2014 году.

Напомним, Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.

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