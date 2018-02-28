Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине 24 млн евро

Финансирование поступит, Европейская комиссия и Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов организуют конференцию высокого уровня в Брюсселе для повышения осведомленности о гуманитарных последствиях конфликта на востоке Украины.

“Четыре года конфликта наложили огромную нагрузку на гражданское население на востоке Украины. Мы не можем забывать о том, что на пороге Европейского Союза существует гуманитарный кризис. Наш (ЕС — ред.) новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую ​​как питание, здравоохранение и образование для детей”, - сказал Христос Стилианидес комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению.

Новое финансирование ЕС поможет удовлетворить основные потребности наиболее уязвимых групп населения на линии соприкосновения, в том числе в районах, контролируемых неправительственными организациями. Это поможет тем, кто покинул районы конфликта в соседние страны.

Согласно сегодняшним заявлениям ЕС в настоящее время предоставил более 677 млн. евро с начала конфликта в 2014 году.

Напомним, Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине.