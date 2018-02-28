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Єврокомісія прийняла рішення надати Україні 24 млн євро

Єврокомісія прийняла рішення надати Україні 24 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Європейська комісія сьогодні прийняла рішення про передачу 24 млн євро гуманітарної допомоги на потреби постраждалих від конфлікту на сході України, передає УНН з посиланням на рішення Єврокомісії.

Фінансування надійде, Європейська комісія та Управління Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарних питань організовують конференцію високого рівня в Брюсселі для підвищення обізнаності про гуманітарні наслідки конфлікту на сході України.

"Чотири роки конфлікту наклали величезне навантаження на цивільне населення на сході України. Ми не можемо забувати про те, що на порозі Європейського Союзу існує гуманітарна криза. Наш (ЄК- ред.) новий пакет допомоги забезпечить необхідну допомогу, таку як харчування, охорону здоров'я та освіту для дітей", - сказав Христос Стіліанідес комісар з гуманітарної допомоги і кризового управління.

Нове фінансування ЄС допоможе задовольнити основні потреби найбільш вразливих груп населення на лінії зіткнення, в тому числі в районах, контрольованих неурядовими організаціями. Це допоможе тим, хто покинув райони конфлікту в сусідні країни.

Відповідно до сьогоднішніх заяв ЄС в даний час надав більш 677 млн. євро з початку конфлікту в 2014 році.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні.

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