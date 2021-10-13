Еврокомиссия представила план действий по решению газового кризиса

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113209 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125814 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110147 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108902 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137519 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121588 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161233 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143244 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179624 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172985 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 26692 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 39125 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 43663 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 74332 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 33407 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 125823 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 137527 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303884 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270709 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255533 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113212 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121014 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161234 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118680 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118259 просмотра
Актуальное
Еврокомиссия представила план действий по решению газового кризиса

Еврокомиссия представила план действий по решению газового кризиса

Киев  •  УНН

 • 16224 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС самим предоставить финансовую поддержку своим гражданам, наиболее пострадавшим от роста цен на энергию. Об этом заявила в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, представляя рекомендации ЕК по ответу на энергетический кризис ЕС, пишет УНН.

Детали

“Страны ЕС сами определяют свой баланс источников энергии, и они находятся в наилучшем положении, чтобы оказать помощь своим гражданам в виде единовременных выплат, сокращения или временного освобождения от налогов, либо предоставления отсрочек (платежей по счетам за электричество)”, — сказала она.

Еврокомиссар рекомендовала странам ЕС использовать для этого, в частности, доходы от продажи квот на выбросы парниковых газов, рост цен на которые, по оценкам ЕК, “уже позволил странам ЕС получить дополнительные 10,8 млрд евро за первые 9 месяцев 2021 года”, однако в то же время “он повлиял на рост цен на газ”.

Также Еврокомиссия подтвердила приоритет европейских норм над национальными нормами стран ЕС.

В чем состоит план?

Заполнение газохранилищ

Симсон сообщила, что уровень заполнения газохранилищ в странах Евросоюза составляет сейчас 77%, что может обеспечить 20% годового потребления газа в ЕС. Она отметила, что в рамках пакета мер по реагированию на энергетический кризис Еврокомиссия намерена изучить лучшее использование и применение запасов газа. Она, в частности, подчеркнула, что “газохранилища сейчас имеются не во всех государствах ЕС, поэтому не все страны имеют равный доступ к запасам газа”.

Преодоление энергокризиса

ЕК считает единственным долгосрочным способом преодоления энергетического кризиса в Евросоюзе ускоренный переход на альтернативные источники энергии, сказала Симсон. “Единственным долгосрочным способом преодоления энергетического кризиса является ускоренный переход на энергию солнца и ветра по всей Европе”, — заявила она.

Рост цен на углеродные квоты (ЕТС) позволил странам ЕС получить в 2021 году дополнительные 10,8 млрд евро, но также способствовал росту цен на газ, добавила Симсон.

ЕК на заседании в среду не рассматривала роль запуска “Северного потока-2” в рамках обсуждения рекомендаций странам ЕС по реагированию на энергетический кризис в Европе, заявила Симсон. “Еврокомиссия сегодня не обсуждала роль запуска „Северного потока-2“, поскольку процедура его разрешения в настоящий момент находится на рассмотрении у немецкого регулятора, после решения которого у ЕК будет два месяца на его рассмотрение”, — сказала она.

Саммит ЕС 21-22 октября рассмотрит ответ на энергетический кризис Евросоюза, сообщила еврокомиссар.

Неконкурентное поведение

Еврокомиссия изучит любые виды неконкурентного или секулятивного поведения на энергорынке ЕС или на рынке квот на углеродные выбросы (ЕТС), рост цен на которые подстегнул рост цен на газ, заявила Симсон. “Мы изучаем любые ситуации с неконкурентным или спекулятивным поведением на рынке газа, а также на рынке квот на углеродные выбросы”, — сказала она. Отвечая на вопрос об обвинениях Польши в адрес “Газпрома”, она подчеркнула, что российская компания “в полном объеме выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС, но практически не поставляет дополнительные объемы газа на европейский рынок или поставляет их в минимальном объеме”.

Мораторий на добычу углеводородного топлива

Еврокомиссия предложила ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике, но поддержала добычу минеральных ресурсов странами ЕС при соблюдении “высоких экологических стандартов”, заявил еврокомиссар по окружающей среде, океану и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс. “Уголь, нефть и газ должны оставаться под землей в Арктике, и Еврокомиссия выступает за глобальный мораторий на их добычу”, — сказал он. При этом еврокомиссар заявил, что “добыча минеральных ресурсов в Арктике странами ЕС при соблюдении высоких экологических стандартов и защите населения арктических районов имеет большое значение для наших государств”.

“Мы намерены вести других собственным примером. Мы не можем ожидать от других стран принятия сложных решений, если мы не сделаем это сами”, — ответил Синкявичюс на вопрос, что Евросоюз будет делать, если другие арктические государства, в частности Россия, США и Канада, не согласятся с предложенным мораторием.

Он также подчеркнул, что арктическая стратегия ЕС подчеркивает, что Арктический регион “должен быть регионом мира и низкого уровня международной напряженности”.

Еврокомиссар отметил, что этот регион имеет особое значение с точки зрения потепления климата, поскольку его температура повышается в среднем втрое быстрее, чем температура остальной Земли, в связи с таянием льдов, которое в свою очередь ускоряет процесс глобального потепления.

Поставки газа в Европу

Еврокомиссар по энергетике в ближайшие недели отправится в страны Персидского залива для обсуждения поставок газа в Евросоюз. “Мы находимся в постоянном контакте со странами Персидского залива, я направлюсь туда для обсуждения этих вопросов в ближайшие недели”, — сказала еврокомиссар.

ЕК изучит возможность оптимизации запасов газа в ЕС и совместных закупок газа странами Евросоюза, сообщила еврокомиссар. Она подчеркнула, что совместные закупки газа странами ЕС “возможны на добровольной основе и при соблюдении всех норм ЕС”.

Брифинг Кадри Симсон, 13 октября 2021 года:

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы