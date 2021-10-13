Єврокомісія представила план дій з вирішення газової кризи

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“Країни ЄС самі визначають свій баланс джерел енергії, і вони знаходяться в найкращому положенні, щоб надати допомогу своїм громадянам у вигляді одноразових виплат, скорочення або тимчасового звільнення від податків, або надання відстрочок (платежів по рахунках за електрику)”, — сказала вона.

Єврокомісар рекомендувала країнам ЄС використовувати для цього, зокрема, доходи від продажу квот на викиди парникових газів, зростання цін на які, за оцінками ЄК, “вже дозволило країнам ЄС отримати додаткові 10,8 млрд євро за перші 9 місяців 2021 року”, однак в той же час “воно вплинуло на зростання цін на газ”.

Також Єврокомісія підтвердила пріоритет європейських норм над національними нормами країн ЄС.

У чому полягає план?

Заповнення газосховищ

Сімсон повідомила, що рівень заповнення газосховищ в країнах Євросоюзу становить зараз 77%, що може забезпечити 20% річного споживання газу в ЄС. Вона зазначила, що в рамках пакету заходів з реагування на енергетичну кризу Єврокомісія має намір вивчити краще використання і застосування запасів газу. Вона, зокрема, наголосила, що “газосховища зараз є не у всіх державах ЄС, тому не всі країни мають рівний доступ до запасів газу”.

Подолання енергокризи

ЄК вважає єдиним довгостроковим способом подолання енергетичної кризи в Євросоюзі прискорений перехід на альтернативні джерела енергії, сказала Сімсон. “Єдиним довгостроковим способом подолання енергетичної кризи є прискорений перехід на енергію сонця і вітру по всій Європі”, — заявила вона.

Зростання цін на вуглецеві квоти (ЄТС) дозволило країнам ЄС отримати у 2021 році додаткові 10,8 млрд євро, але також сприяло зростанню цін на газ, додала Сімсон.

ЄК на засіданні у середу не розглядала роль запуску “Північного потоку-2” в рамках обговорення рекомендацій країнам ЄС з реагування на енергетичну кризу в Європі, заявила Сімсон. “Єврокомісія сьогодні не обговорювала роль запуску „Північного потоку-2“, оскільки процедура його дозволу в даний момент знаходиться на розгляді у німецького регулятора, після рішення якого у ЄК буде два місяці на його розгляд”, — сказала вона.

Саміт ЄС 21-22 жовтня розгляне відповідь на енергетичну кризу Євросоюзу, повідомила єврокомісар.

Неконкурентна поведінка

Єврокомісія вивчить будь-які види неконкурентної або секулятівної поведінки на енергоринку ЄС або на ринку квот на вуглецеві викиди (ЄТС), зростання цін на які прискорив зростання цін на газ, заявила Сімсон. “Ми вивчаємо будь-які ситуації з неконкурентною або спекулятивною поведінкою на ринку газу, а також на ринку квот на вуглецеві викиди”, — сказала вона. Відповідаючи на питання про звинувачення Польщі на адресу “Газпрому”, вона підкреслила, що російська компанія “в повному обсязі виконує свої довгострокові контракти з поставок газу в ЄС, але практично не поставляє додаткові обсяги газу на європейський ринок або поставляє їх у мінімальному обсязі”.

Мораторій на видобуток вуглеводневої палива

Єврокомісія запропонувала ввести загальносвітовий мораторій на видобуток вуглеводневого палива в Арктиці, але підтримала видобуток мінеральних ресурсів країнами ЄС при дотриманні “високих екологічних стандартів”, заявив єврокомісар з навколишнього середовища, океану і рибальства Віргініюс Сінкявічюс. “Вугілля, нафта і газ повинні залишатися під землею в Арктиці, і Єврокомісія виступає за глобальний мораторій на їхній видобуток”, — сказав він. При цьому єврокомісар заявив, що “видобуток мінеральних ресурсів в Арктиці країнами ЄС при дотриманні високих екологічних стандартів і захисту населення арктичних районів має велике значення для наших держав”.

“Ми маємо намір вести інших власним прикладом. Ми не можемо очікувати від інших країн прийняття складних рішень, якщо ми не зробимо це самі”, — відповів Сінкявічюс на питання, що Євросоюз буде робити, якщо інші арктичні держави, зокрема Росія, США і Канада, не погодяться з запропонованим мораторієм.

Він також підкреслив, що арктична стратегія ЄС підкреслює, що Арктичний регіон “повинен бути регіоном миру і низького рівня міжнародної напруженості”.

Єврокомісар зазначив, що цей регіон має особливе значення з точки зору потепління клімату, оскільки його температура підвищується в середньому втричі швидше, ніж температура решти Землі, в зв’язку з таненням льодів, яке в свою чергу прискорює процес глобального потепління.

Поставки газу в Європу

Єврокомісар з енергетики в найближчі тижні відправиться у країни Перської затоки для обговорення поставок газу в Євросоюз. “Ми знаходимося в постійному контакті з країнами Перської затоки, я направлюся туди для обговорення цих питань у найближчі тижні”, — сказала єврокомісар.

ЄК вивчить можливість оптимізації запасів газу в ЄС і спільних закупівель газу країнами Євросоюзу, повідомила єврокомісар. Вона підкреслила, що спільні закупівлі газу країнами ЄС “можливі на добровільній основі і при дотриманні всіх норм ЄС”.

Брифінг Кадрі Сімсон, 13 жовтня 2021 року: