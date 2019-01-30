Еврокомиссия проверит украинскую курятину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Вчера, 29 января, в Украине начала работу миссия европейских инспекторов. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия страны, передает УНН.
Сообщается, что в прошлом году ЕК провела аудит Украины, оценив систему контроля за производством мяса птицы и продуктов из него. В этом году европейские эксперты вновь прибыли в Украину, чтобы проверить меры, принятые Госпродпотребслужбой по результатам предыдущего аудита.
Отмечается, что ЕС осуществляет соответствующий аудит в тех странах, которым разрешено экспортировать продукцию в европейские государства. А Украина, напомним, является одним из главных поставщиков этого продукта в страны ЕС.
Работа миссии в Украине продлится до 9 марта текущего года. В рамках визита, представители ЕК посетят Киевскую, Черкасскую, Волынскую и Ивано-Франковскую области.
Напомним, УНН недавно самостоятельно проверил украинскую курятину на содержание гормонов и антибиотиков, а также наличие сальмонелл. На экспертизу были отобраны 4 образца: "Наша Ряба", "Чебатурочка", “Гаврилівські курчата” и домашняя курица с рынка - все они успешно прошли тест. Ни антибиотиков, ни гормонов или сальмонелл обнаружено не было.
В то же время, отметим, что это уже второй раз УНН проводит такой эксперимент. Предыдущий был почти год назад. Тогда экспертиза обнаружила сальмонеллу в "Гавриловских цыплятах".