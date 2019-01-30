Єврокомісія перевірить українську курятину

Повідомляється, що в минулому році ЄК провела аудит України, оцінивши систему контролю за виробництвом м'яса птиці і продуктів з неї. У цьому році європейські експерти знову прибули в Україну, щоб перевірити заходи, вжиті Держпродспоживслужбою за результатами попереднього аудиту.

Відзначається, що ЄС здійснює відповідний аудит в тих країнах, яким дозволено експортувати продукцію в європейські держави. А Україна, нагадаємо, є одним з головних постачальників цього продукту в країни ЄС.

Робота місії в Україні триватиме до 9 березня поточного року. У рамках візиту, представники ЄК відвідають Київську, Черкаську, Волинську та Івано-Франківську області.

Нагадаємо, УНН недавно самостійно перевірив українську курятину на вміст гормонів та антибіотиків, а також наявність сальмонел. На експертизу було відібрано 4 зразка: "Наша Ряба", "Чебатурочка", "Гаврилівські курчата" і домашня курка з ринку - всі вони успішно пройшли тест. Ні антибіотиків, ні гормонів або сальмонел виявлено не було.

У той же час, відзначимо, що це вже другий раз УНН проводить такий експеримент. Попередній був майже рік тому. Тоді експертиза виявила сальмонелу в "Гаврилівських курчатах".