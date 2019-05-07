Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" относительно "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Еврокомиссия получила жалобу от НАК "Нафтогаз Украины" относительно "Северного потока-2". Об этом УНН сообщила пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен.
“Действительно, мы получили жалобу от "Нафтогаза" (в отношении "Северного потока-2" - ред.)”, - сказала собеседница, отвечая на вопрос журналиста.
По её словам, сейчас эту жалобу рассматривают в рамках существующих в ЕК процедур.
На вопрос о том, когда можно ожидать ответ Еврокомиссии, Итконен отметила, что “у комиссии нет законных сроков рассмотрения жалоб, подобных этой”, добавив, что ответ будет направлен после тщательного изучения жалобы.
Как сообщал УНН, 6 мая НАК “Нафтогаз Украины” подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российского “Газпрома”.