Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" относительно "Северного потока-2"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100636 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104985 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107780 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109040 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134732 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113914 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139318 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130287 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130336 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" относительно "Северного потока-2"

Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" относительно "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 19003 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Еврокомиссия получила жалобу от НАК "Нафтогаз Украины" относительно "Северного потока-2". Об этом УНН сообщила пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен.

“Действительно, мы получили жалобу от "Нафтогаза" (в отношении "Северного потока-2" - ред.)”, - сказала собеседница, отвечая на вопрос журналиста.

По её словам, сейчас эту жалобу рассматривают в рамках существующих в ЕК процедур.

На вопрос о том, когда можно ожидать ответ Еврокомиссии, Итконен отметила, что “у комиссии нет законных сроков рассмотрения жалоб, подобных этой”, добавив, что ответ будет направлен после тщательного изучения жалобы.

Как сообщал УНН, 6 мая НАК “Нафтогаз Украины” подала жалобу в Европейскую комиссию на антиконкурентные действия российского “Газпрома”.

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