Єврокомісія отримала скаргу "Нафтогазу" щодо "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Єврокомісія отримала скаргу від НАК "Нафтогаз України" щодо "Північного потоку-2". Про це УНН повідомила прес-секретар заступника голови Єврокомісії у справах Енергосоюзу Мароша Шефчовича Анна-Кайса Ітконен.
"Дійсно, ми отримали скаргу від "Нафтогазу" (щодо "Північного потоку-2" - ред.)", - сказала співрозмовниця, відповідаючи на питання журналіста.
За її словами, зараз цю скаргу розглядають в рамках існуючих в ЄК процедур.
На питання про те, коли можна очікувати відповідь Єврокомісії, Ітконен зазначила, що "у комісії немає законних термінів розгляду скарг, подібних до цієї", додавши, що відповідь буде направлена після ретельного вивчення скарги.
Як повідомляв УНН, 6 травня НАК "Нафтогаз України" подала скаргу до Європейської комісії на антиконкурентні дії російського "Газпрому".