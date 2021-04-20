Еврокомиссия обсуждает запрет на рекламу красного мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Европейская комиссия хочет ввести запрет на рекламу красного мяса. Об этом пишет euromeatnews.com, передает УНН.
Детали
Европейцы хотят исключить продвижение красного мяса из программы госфинансирования, аргументируя это тремя тезисами: вред здоровью, экологии и животным.
Что касается вреда здоровья, то ЕК хочет применить к рекламе красного мяса такие же ограничения, как и в отношении алкогольных и табачных изделий.
В случае с экологическими аргументами, животноводов обвиняют в огромном потреблении воды, загрязнении окружающей среды фекалиями животных, выбросе углекислого газа и метана.
Также в ЕК убеждены, что у истоков производства красного мяса лежит ненадлежащее обращение с животными.
Справка
Красное мясо – все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.
Дополнение
Всемирная организация охраны здоровья предупреждает, что есть некоторые данные, которые позволяют допустить, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.